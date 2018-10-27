‏مدرب الأهلي: وفاق سطيف فريق كبير.. وغياب ” السومة ” في مصلحته

ماجد محمد(صدى):

أكد مدرب ‎الأهلي بابلو غويدي جاهزيتهم لمواجهة الغد أمام وفاق سطيف رغم ضيق الوقت بين مباراتنا أمام الفتح ومباركة وفاق سطيف إلا أننا سنتعامل مع المباراة بأفضل طريقة ممكنة.

وأضاف ” غويدي “في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ‎الأهلي وفاق سطيف ضمن ‎كأس زايد للأندية الأبطال أن وفاق سطيف فريق كبير ويملك نجوم مميزين في كافة مراكز اللعب، الأجواء والحضور الجماهيري في لقاء الغد لن يؤثر علينا بل سيشكل مصدر سعادة لكل محبي كرة القدم .

وتابع غياب عمر السمة عن لقاء الغد جاء في مصلحة اللاعب نظراةلكثرة المشاركات التي تنتظره هذا الموسم مابين المنافسات المحلية والقارية إضافة إلى مشاركته المنتظرة مع منتخب بلاده في كأس آسيا.

وأضاف: سندخل لقاء الغد بحسابات الذهاب والإياب حيث نأمل أن تتلاعب استقبال أهداف وأن نسجل في مرمى الخصم ، هدفنا الرئيسي من المشاركة في كأس زايد للأندية الأبطال هو تحقيق البطولة وهو ذات الهدف الذي نسعى اليه في كل البطولات التي نشترك بها.

وأكد الاعب عمر الزيني أنهم جاهزون لقاء غدا، وأن اختلاف أرضية الملعب هو جزء من ظروف لعبة كرة القدم ، مضيفا أن عمر السمة وحسين المقهوي لاعبان كبيران ولكن النادي الأهلي عبارة ثلاثين لاعب جميعهم يمتلكون المقاومات اللازمة لخدمة النادي وتقديم المستوى المأمول