الاتحاد يستحدث فريق ” رديف ” للفريق الأول يضم 6 من لاعبيه

ماجد محمد(صدى):

قرَّر الجهاز النشرف على الفريق الأول لكرة القدم، استحداث فريق رديف للفريق الأول يضم اللاعبين المميزين من فريقي الشباب والناشئين، بالإضافة إلى 6 لاعبين من الفريق الأول وهم:

محمد ريمان.

عبدالله الشمري.

محمد قاسم.

عمار النجار.

حسن معاذ.

علي الزعقان.

وأوضح المشرف العام على الفريق الأول الكابتن سعد الشهري، أن استحداث الفريق الرديف يهدف إلى صقل المواهب الشابة والاستفادة منها لتدعيم صفوف الفريق الأول ومنح الجهاز الفني الفرصة للتركيز على مجموعة من 20 لاعبًا في التدريبات اليومية.