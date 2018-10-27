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النصر يعترض على مشاركة ” كنو ” رغم حصوله على 3 بطاقات صفراء

النصر يعترض على مشاركة ” كنو ” رغم حصوله على 3 بطاقات صفراء
نواف السالم(صدى):

تداولت وسائل إعلام رياضية، اليوم السبت، معلومات عن تقديم إدارة النصر احتجاج رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك على خلفية مشاركة لاعب نادي الفيحاء ” عبدالله كنو ” ، بمباراة الأمس رغم أن لديه ٣ بطاقات صفراء.

وكانت مباراة فريق نادي النصر والفيحاء قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل أخر، وذلك ضمن الجولة السابعة بدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1635 ] نشر منذ 15 دقيقة

كل مره يطلعوا احتجاجات واعذار على هالتعادل هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
تدلعوا كثير عشان اعطاهم وجه تركي ال الششيخ اخذوها حلا

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