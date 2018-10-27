النصر يعترض على مشاركة ” كنو ” رغم حصوله على 3 بطاقات صفراء

نواف السالم(صدى):

تداولت وسائل إعلام رياضية، اليوم السبت، معلومات عن تقديم إدارة النصر احتجاج رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك على خلفية مشاركة لاعب نادي الفيحاء ” عبدالله كنو ” ، بمباراة الأمس رغم أن لديه ٣ بطاقات صفراء.

وكانت مباراة فريق نادي النصر والفيحاء قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل أخر، وذلك ضمن الجولة السابعة بدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين.