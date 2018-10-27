إصابتين في حادثين انقلاب منفصلين بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

وقع، اليوم السبت، حادثين انقلاب منفصلين في منطقة الباحة، نتج عنهما إصابتين أحدهما متوسطة والأخرى خطيرة.

وصرّح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالباحة، عماد منسي الزهراني، بأن بلاغاً قد ورد لغرفة العمليات على رقم الطواري للهلال الأحمر 997 في تمام الساعة 08:29 مساء اليوم، بمحافظة المخواة تحديدًا قرية الشراحيين بتجاه قلوه، يفيد بحدوث انقلاب.

وأضاف ” الزهراني ” ، أنه تم توجيه فرقة إسعافية للموقع، وعند وصولهم اتضح وجود إصابة وصفت بمتوسطة الخطورة، مضيفًا أنه تم التعامل معها إسعافياً بالموقع ومن ثم تم نقلها لمستشفى المخواه العام لاستكمال العلاج.

وتابع، أن الحادث عبارة انقلاب، بعد ذلك انحراف المركبة عن مسارها المحدد مما أدى إلى سقوطها واحتراقها.

كما أشار إلى وقوع حادث انقلاب في تمام الساعة 11:48 صباح اليوم، في وراخ حيث تم توجيه فرقة إسعافية إلى الموقع، مشيرًا إلى أنه اتضح بوجود إصابة وصفت بالخطيرة وقد تم التعامل معها، وبعد ذلك تم نقلها لمستشفى العقيق العام.