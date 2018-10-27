زوجة تطلب الخلع من زوجها بعد اكتشاف خيانته عبر الإنترنت

القاهرة(صدى):

توجهت زوجة مصرية إلى محكمة الأسرة تطلب الخلع من زوجها مبررة ذلك بأنه يقوم بخيانتها عبر الإنترنت.

البداية عندما تزوجت فتاة تدعى ” سلوى ” البالغة من العمر 26 عاما من ” محمد ” البالغ من العمر 29عاما وأنجبا طفلة تدعى “ميسون” والتى بلغت الآن عاما ونصف العام كانا يعيشان سويا حياة تملؤها السعادة، وبدأت الزوجة تنشغل عقب ولادتها مع نجلتها الصغيرة وكانت مواعيد نومها تختلف عن الزوجين فكانت تنام نهارا وتستقيظ ليلا الامر الذى كان يجبر زوجها على أن يترك الغرفة لينام بغرفة أخرى حتى يتمكن من الذهاب إلى العمل فى اليوم التالى.

وعقب فترة لاحظت الزوجة تغير تصرفات زوجها حيث قالت ” أصبح يمسك بهاتفة دائما وقام بتغيير رمز الهاتف على الرغم من أنه طوال فترة الزواج كنت أعلمه لأننى كنت أقوم باستعمالة أثناء نومه نهارا فى الاطمئنان على والدتى ووالدى، وعندما سألت عن سبب ذلك قال بأن زملاءه فى العمل يقومون بفتحه ولا يريد أن يرى أحد منهم أى صور منزلية له ولزوجته ” ، وازداد الأمر ر حتى أنه أصبح يجلس فى حجرة بعيدا عنها لساعات طويلة وظل يقوم باستعمال الهاتف بشكل مبالغ فيه وقام بتوصيل راوتر بالمنزل حتى يتمكن من استخدام الجهاز المنزلى، والذى تم تزويده بالمستلزمات من كاميرا ومايك، وعندما سألت الزوجة عن السبب برر موقفه بأنه يريد أن يتواصل مع أحد الأصدقاء له بالخارج.

وقررت الزوجة مراقبته وفى يوم من الأيام قالت، له بأنها ستذهب للنوم وعقب مرور ساعتين دخلت عليه فجأة الغرفة لتجده يهاتف إحدى السيدات عبر الكاميرا وفى مظاهر غير سوية، وما أن رأت زوجها في هذا الوضع تركت المنزل وذهبت لمنزل والدها ولجأت لمحكمة الأسرة وقامت برفع الدعوى تطالب فيها بالخلع من زوجها.