فتاة تحمل من عشيقها وترمي الطفل داخل حمام قهوة

القاهرة(صدى):

تزوجت فتاة من رجل بعد قصة حب انتهت بالزواج في مصر، ولم تستمر السعادة سوى لعدة أشهر، ليرزقهم الله بتوأم ويدب الحياة بينهما مرة أخرى بعد أن أوشكت على الانتهاء.

ولم تقدر الزوجة قيمة الحياة الزوجية والابناء وتشعبت خيوط الخيانة بقلبها، والتي استمرت لمدة ثلاث سنوات مع شك الزوج، لتخبر زوجها بعد هذا بأنها حامل، دون أن تقدر قيمة هذا للمرة الثانية، وأخذت في تناول المخدرات بشراهة.

وتأكد الزوج من خيانة زوجته وقرر الانفصال، إلا أنه فوجئ بمطالبة الزوجة بالمؤخر والنفقة التى لا يملك منها شيئًا، فقرر الزوج الاستمرار رغم عنه.

وعندما أنجبت طفلها الثالث من جراء الخطيئة، قامت بوضع الطفل أسفل حمام أحد المقاهي، وذهبت بيتها دون ألم، وظل الطفل 4 ساعات كاملة داخل الحمام يصرخ من الألم والجوع والضعف، حتى عثر الأهالى على الطفل وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج.