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بالفيديو.. عسكري يجبر ” سيدة ” على تقبيل قدم زوجته لهذا السبب

بالفيديو.. عسكري يجبر ” سيدة ” على تقبيل قدم زوجته لهذا السبب
بيروت(صدى):

تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظة إجبار معاون في الجيش اللبناني لسيدة فقيرة على تقبيل على قدم زوجته بسبب خلافات شخصيه بينهما.

وتمكنت مخابرات الجيش المعاون من ضبط معاون في الجيش وحوّلته إلى التحقيق.

وأكدت مصادر أمنيّة أنّ قيادة الجيش لن تسمح بأي تعرض لأي مواطن وأنّها ستتخذ الاجراءات المناسبة بحقّ كل من تسوّل له نفسه مخالفة القوانين والقيم الانسانية.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11000 ] نشر منذ 49 دقيقة

جعلك فدوتها لابارك الله فيك انت وزوجتك😣

[ عدد التعليقات: 2746 ] نشر منذ 35 دقيقة

ايمنا وجد المجوس واذنلبها
وجد العار والدمار …
هذا اكيد من حزب الحشيش
حسن نصر ايران .
بل سئ حذاء المجوس

[ عدد التعليقات: 2746 ] نشر منذ 33 دقيقة

اينما وجد المجوس واذنابها
وجد العار والدمار …
هذا اكيد من حزب الحشيش
حسن نصر ايران .
بل سئ حذاء المجوس

[ عدد التعليقات: 57012 ] نشر منذ 22 دقيقة

يستاهل مايلاقيه من عقاب ,,

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