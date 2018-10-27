بالفيديو.. عسكري يجبر ” سيدة ” على تقبيل قدم زوجته لهذا السبب
تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظة إجبار معاون في الجيش اللبناني لسيدة فقيرة على تقبيل على قدم زوجته بسبب خلافات شخصيه بينهما.
وتمكنت مخابرات الجيش المعاون من ضبط معاون في الجيش وحوّلته إلى التحقيق.
وأكدت مصادر أمنيّة أنّ قيادة الجيش لن تسمح بأي تعرض لأي مواطن وأنّها ستتخذ الاجراءات المناسبة بحقّ كل من تسوّل له نفسه مخالفة القوانين والقيم الانسانية.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11000 ] نشر منذ 49 دقيقة
جعلك فدوتها لابارك الله فيك انت وزوجتك😣
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2746 ] نشر منذ 35 دقيقة
ايمنا وجد المجوس واذنلبها
وجد العار والدمار …
هذا اكيد من حزب الحشيش
حسن نصر ايران .
بل سئ حذاء المجوس
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2746 ] نشر منذ 33 دقيقة
اينما وجد المجوس واذنابها
وجد العار والدمار …
هذا اكيد من حزب الحشيش
حسن نصر ايران .
بل سئ حذاء المجوس
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57012 ] نشر منذ 22 دقيقة
يستاهل مايلاقيه من عقاب ,,