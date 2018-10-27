بالفيديو.. عسكري يجبر ” سيدة ” على تقبيل قدم زوجته لهذا السبب

بيروت(صدى):

تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظة إجبار معاون في الجيش اللبناني لسيدة فقيرة على تقبيل على قدم زوجته بسبب خلافات شخصيه بينهما.

وتمكنت مخابرات الجيش المعاون من ضبط معاون في الجيش وحوّلته إلى التحقيق.

وأكدت مصادر أمنيّة أنّ قيادة الجيش لن تسمح بأي تعرض لأي مواطن وأنّها ستتخذ الاجراءات المناسبة بحقّ كل من تسوّل له نفسه مخالفة القوانين والقيم الانسانية.