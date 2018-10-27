حقيقة تعليق الدراسة في المنطقة الشرقية غدًا

نايف السالم(صدى):

كشفت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، حقيقة تعليق الدراسة في مدارس المنطقة، غدًا الأحد.

وأكدت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعليق الدراسة غدًا، حيث لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن.

من جانبها، أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أنه من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق ومنها الشرقية.