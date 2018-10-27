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الجواد فيدرالي يحقق كأس أمانة منطقة الرياض لحفل سباق الخيل الـ 22

الجواد فيدرالي يحقق كأس أمانة منطقة الرياض لحفل سباق الخيل الـ 22
الرياض(صدى):

حقق الجواد فيدرالي العائد لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز كأس أمانة منطقة الرياض ، وذلك خلال سباق نادي الفروسية الـ 22 الذي أقيم اليوم ،ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض .
وعقب نهاية الشوط السابع المخصص لكأس أمانة منطقة الرياض تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان الكأس من معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس .


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