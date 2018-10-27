الجواد فيدرالي يحقق كأس أمانة منطقة الرياض لحفل سباق الخيل الـ 22

الرياض(صدى):

حقق الجواد فيدرالي العائد لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز كأس أمانة منطقة الرياض ، وذلك خلال سباق نادي الفروسية الـ 22 الذي أقيم اليوم ،ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض .

وعقب نهاية الشوط السابع المخصص لكأس أمانة منطقة الرياض تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان الكأس من معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس .