خلفان: قطر فعلت بالمنطقة ما عجزت عنه إسرائيل

طلال الضوي(صدى):

نشر الفريق ” ضاحي خلفان تميم ” نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، اليوم السبت، عدد من التغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، قال فيها: ” الخلاف مع قطر خلاف في الحفاظ على راية لا إله إلا الله محمد رسول الله عالية خفاقة في سماء المملكة المترامية الأطراف، والتي تحاول قطر وأعداء الأمة تمزيقها، لكن هيهات، هيهات أن ينتصر عملاء الخيانات

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وأضاف ” خلفان ” في تغريدة أخري قائلًا: ” تفعل قطر في المنطقة ما عجزت عنه إسرائيل، بحثت عن عميلين في دولة صغيرة جدًا جدًا جدًا، ونفخت فيهم من روحها وغدرها فاستووا عملاء من الطراز الخدوم لها ” .