بالفيديو.. المغامسي يحسم جدل تشبيه قضية ” خاشقجي ” بحرب خالد بن الوليد

عادل الحربي (صدى):

بيّن الداعية الإسلامي الشيخ ” صالح بن عواد المغامسي ” إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، اليوم السبت، قصده من تشبيه قضية وفاة الصحفي ” جمال خاشقجي ” بواقعة خالد بن الوليد في حرب الردة، وهنا كان الإسقاط على التجاوز في الصلاحيات الممنوحة ” فكما جاء بالتحقيقات أن الفريق تجاوز التفاوض بالعودة إلى أن وقع القتل، وهو نفس الأمر بالنسبة لفعل خالد بن الوليد عندما انتقل من صلاحية أقل إلى أخرى أعلى.

وقال ” المغامسي ” ، في برنامج ” الباقيات الصالحات ” المذاع عبر قناة ” دبي ” : ” ذكرتُ مثلاً تاريخيًّا وقع، فكان المثل التاريخي حقًّا موافقًا للقضية وقت التحقيق الأول، لأن العرب تعرف وجه الشبه، لافتًا إلى أنه” شبه الصنيع بالصنيع؛ فهؤلاء القوم (الفريق المفاوض) أتوا بفعل شنيع مثل شناعة فعل ” خالد بن الوليد ” رضي الله عنه، من حيث وجه الشبه، لا إن خالدًا يشبه هؤلاء، وأنهم يشبهون خالدًا، أو أن مَن أمر يشبه أبا بكر رضي الله عنه، أو يشبه النبي ” صلى الله عليه وسلم ” هذا أمر لا علاقة له من أول الأمر ” .