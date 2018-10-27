أمطار على 5 مناطق.. تعرّف على حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد

الرياض(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على مناطق المملكة.

وأكدت أنه من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: المدينة المنورة، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض.

كما يتوقع انخفاض في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية على شمال المملكة، مشيرة إلى أن مكة المكرمة والدمام سيشهدان أعلى درجة حرارة 36 درجة.