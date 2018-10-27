الأخضر الشاب يستعد لمواجهة أستراليا الاثنين المقبل

طلال الغامدي(صدى):

أعلن المنتخب السعودي تحت 19 عامًا اليوم السبت استعداده لمواجهة المنتخب الأسترالي في دور الـ8 من بطولة آسيا للشباب يوم الاثنين المقبل.

وقام الأخضر مساء اليوم السبت بإجراء حصته التدريبية على ملعب “ ماديا ” في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، والتي انطلقت بتقسيم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مواجهة الأمس مرانًا استشفائيًا، في حين أجرت المجموعة الثانية مرانًا على الجمل التكتيكية الهجومية مع التنظيم الدفاعي.

ويواصل المنتخب تدريباته مساء يوم غدٍ الأحد، ضمن تحضيراته لمواجهة منتخب أستراليا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا.

وكان الأخضر قد حقق الانتصار أمس الجمعة أمام منتخب طاجيكستان والتي انتهت بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا.