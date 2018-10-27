جيسوس يحصل على المرتبة 28 في قائمة أفضل المدربين في العالم

نواف السالم(صدى):

حصل البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، على المرتبة 28 في قائمة التصنيف العالمي الخاص بالمدربين لشهر أكتوبر الحالي.

وأحتل المدرب الإسباني أرنستو فالفيردي مدرب برشلونة صدارة قائمة أفضل المدربين في العالم، واتبعه المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني في المركز الثاني، فيما جاء ريناتو غاوتشو مدرب جريميو البرازيلي في المرتبة الثالثة.

وتقدم المدرب البرتغالي على مدربين كبار، مثل نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ، وسباليتي مدرب إنتر ميلان، وجينارو جاتوزو مدرب ميلان.

أما على مستوى الدوري السعودي ، أحتل مدرب الوحدة، البرازيلي فابيو كاريلي المركز 79 عالميًا، والثاني محليًا خلف مدرب الهلال جيسوس.