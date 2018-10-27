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بالفيديو.. فيضان السيول بوادي وعال والمدني يحذر الأهالي بعدم مغادرة القرى

بالفيديو.. فيضان السيول بوادي وعال والمدني يحذر الأهالي بعدم مغادرة القرى
تركي السالم(صدى):

وجه الدفاع المدني تحذير، اليوم السبت، لسكان القرى الواقعة على مجرى الأودية بمنطقة جازان، بعدم مغادرة قراهم وذلك بعد حدوث فيضان السيول من سد وادي وعال، والذي تسبب فيه السقوط الغزير للأمطار على جبال المنطقة.

ووداي ” وعال ” هو أحد الأودية المتوسطة الموجودة بمنطقة جازان، والذي يصب في مجرى وادي شهدان، ويقع بين مركز مقزع التابع لمحافظة الريث ومركز الحقو التابع لمحافظة بيش شمال شرق منطقة جازان.


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