بالفيديو.. مواطن يحذر الراغبين في النزاهات البرية من انتشار الزواحف

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو صوره أحد المواطنين خلال قيامه نزهة برية في أحد مناطق المملكة، يوثق انتشار الزواحف في المناطق البرية، حيث تفاجئ بوجود ثعبان يزحف على فراش الأرض التي كان يجلس عليها.

وحذر ” صاحب الفيديو ” ، المواطنين الراغبين في الخروج إلى رحلات أو نزهات برية في الفترة بضرورة الانتباه واليقظة خاصة بعد هطول الأمطار الغزيرة.

وعلق ” المواطن ” على مقطع الفيديو الذى لاقى انتشار واسع عبر السوشيال قائلًا: ” انتبهوا يا أهل الكشتات وخصوصا هالأيام ووقت الأمطار والجو البارد، الكل يطلع ويكشت بهالبر، وانتبهو على بزرانكم ” .