” الجهني ” يتوقع تعليق الدراسة غداً بالشرقية
أعلن الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، اليوم السبت، عن توقعاته بتعليق الدراسة غداً على الشرقية.
وقال ” الجهني ” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن تعليق الدراسة غداً محتمل على الشرقية. سنتابع تحديثات النماذج مساء اليوم.
وأضاف : اللي من الشرقية يخلّص مشاويره ويرجع البيت خلال ساعة، إن شاء الله ينبسط بالأمطار وهو في بيته، مؤكدًا أن بمشيئة الله تتحسّن فرص الأمطار كثيراً على شمال منطقة الرياض خلال الـ24 ساعة القادمة، وقد تصل للعاصمة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57000 ] نشر منذ 57 دقيقة
خير ان شاء الله ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37027 ] نشر منذ 41 دقيقة
يستاهلون خوالي🤗
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2339 ] نشر منذ 10 دقائق
الله يغيث البلادوالعباد:-
جو الرياض هاليومين روعة بس ما ناقصه اللى شوية ديمة؟؟
على قولة المرحوم بإذن الله:- الفنان أبو عبدالله طلال مداح، قيثارة الشرق.
.قلت المطر
قلت المطر قالت من الـيوم ديـــمه…. ما به رعد لا برق ماغير هـــــــتان
عشق جمع ما بين قـاع وغيمــــه…. سيّل علي صدر الثري دمع الامزان
همس النديم اللي يـعاتب نديمــــه…. صوت المطر كنّه تعاتيب خــــــــلان
تبسّمت لاجل اللـيالي القديمــــــــه…. وقالت تذكّر قلت يابنت نسيــــــــــان
نقض الجروح اللي تشافت ظليمه…. ما عاد به وصل ولا عاد هجــــران
ما للرجا في بعض الاحـــوال قيمه…. و ما للعمي صبح ولو بات سهران
لو للزمن عن نيّة الغدر شيمـــــه…. ما فرّق احباب ولا بعّد اوطـــــــــان
لاشك وينك يالقلوب السليمــــــــه….اللي تجازي عن خطا الخل غفـــران
كلن خصيم وذاق لوعة خصيمه…. واللي خصيم الوقت يا بنت خســران
كلمات: بدر بن عبد المحسن
ألحان: طلال مداح
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33609 ] نشر منذ 6 دقائق
الحمدلله. سيول. سيول