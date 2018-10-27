” الجهني ” يتوقع تعليق الدراسة غداً بالشرقية

حمود العنزي (صدى):

أعلن الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، اليوم السبت، عن توقعاته بتعليق الدراسة غداً على الشرقية.

وقال ” الجهني ” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن تعليق الدراسة غداً محتمل على الشرقية. سنتابع تحديثات النماذج مساء اليوم.

وأضاف : اللي من الشرقية يخلّص مشاويره ويرجع البيت خلال ساعة، ‏إن شاء الله ينبسط بالأمطار وهو في بيته، مؤكدًا أن بمشيئة الله تتحسّن فرص الأمطار كثيراً على شمال منطقة الرياض خلال الـ24 ساعة القادمة، وقد تصل للعاصمة.