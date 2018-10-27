بالفيديو.. انتفاخ وجه أحلام يثير موجة انتقادات
أثارت الفنانة الإماراتية أحلام، الجدل مرة أخرى بإطلالتها في أحد المناسبات الاجتماعية، حيث رأى المتابعون أنها هناك تغييرًا طرأ عليها.
وانتشر فيديو لها عبر تطبيق ” إنستجرام ” ، أكد المشاهدون له أن وجهها بدا منتفخًا بشكل مبالغ فيه، كما أنها ظهرت بالشعر القصير على غير عادتها.
وجاء الانتقادات في التعليقات كالآتي: ” أحلام متغيرة اشبها؟ ” ، ” وين عيونك يا أحلام ” ، فيما اختلفت الآراء حول قصة شعرها بين منتق ومعجب بها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37027 ] نشر منذ 47 دقيقة
الملكة صدقت أنها
اليزابيث😂😂😂😂😂😂