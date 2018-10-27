بالفيديو.. انتفاخ وجه أحلام يثير موجة انتقادات

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام، الجدل مرة أخرى بإطلالتها في أحد المناسبات الاجتماعية، حيث رأى المتابعون أنها هناك تغييرًا طرأ عليها.

وانتشر فيديو لها عبر تطبيق ” إنستجرام ” ، أكد المشاهدون له أن وجهها بدا منتفخًا بشكل مبالغ فيه، كما أنها ظهرت بالشعر القصير على غير عادتها.

وجاء الانتقادات في التعليقات كالآتي: ” أحلام متغيرة اشبها؟ ” ، ” وين عيونك يا أحلام ” ، فيما اختلفت الآراء حول قصة شعرها بين منتق ومعجب بها.