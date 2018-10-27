عسير.. انتشال جثة مقيم بطريقة غير نظامية من مستنقع

أبها(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحائل عسير، مساء اليوم، من انتشال جثة مقيم من جنسية عربية، كان قد غرق داخل مستنقع مياه بوادي ايتن بقرية خلال.

واتضح أن الغريق، مقيم بطريقة غير نظامية و يبلغ 18 عامًا من العمر، وقد جرفته المياه في مستنقع مساحته 7 في 6 متر تقريبًا.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم مدني عسير، العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أنه تم انتشال الجثة بعد تمشيط قاع المستنقع من قبل الغواصين، ومن ثم تم التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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