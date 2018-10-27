” مدني حائل ” يحدد السبل الآمنة عند هطول الأمطار

علي العنزي(صدى):

أصدر الدفاع المدني بمنطقة حائل، تنبيه للمواطنين والمقيمين لاتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري الأودية أو النزول للمناطق المنخفضة وقت هطول المطر، وضرورة حفظ الأنفس والبعد عن التهور، إما بمجاورة مستنقعات المياه أو الإقامة في بطون الأودية أو محاولات عبورها عند جريانها.

وأكد دفاع حائل على متابعة مستجدات الحالة الجوية التي يتوقع أن تؤثر على أجواء عدد من مناطق المملكة، ومنها منطقة حائل، والتي يتوقع أن تكون بدايتها من يوم الأحد 19/ 2/ 1440هـ.

وتابع الدفاع أن شدتها ستزداد يوم الاثنين، ويتوقع أن يصاحبها هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح.