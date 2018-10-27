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للنساء.. وظائف شاغرة لدى مراكز عبور

للنساء.. وظائف شاغرة لدى مراكز عبور
فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت مجموعة مراكز تنمية الإنسان “ عبور ” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وظائف شاغرة للنساء من السعوديين وغير السعوديين، على مسمى “ أخصائيات إعاقة سمعية أو اضطرابات تواصل (تخاطب) ” ؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من “ الرياض، وجازان، والقصيم، والأحساء، ووادي الدواسر، ومحايل عسير، وخميس مشيط، والمجمعة، وفروع أخرى ” .

وأوضحت المجموعة أن الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص التربية الخاصة بمسارات (التوحد والاضطرابات السلوكية، الإعاقة السمعية، إعاقة عقلية).

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