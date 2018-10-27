اتحاد الكرة يعلن موعد اجتماعه الأول

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة قصي الفواز أن مجلس الادارة الجديد سيعقد غدٍ الأحد اجتماعه الأول، في مقر الاتحاد بالرياض.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم قد انتخبت قصي الفواز وقائمته لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد لمدة أربع سنوات، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

وقد فاز الفواز بالتزكية بعد إعلان لجنة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين، حيث لم يكن لقائمته منافسة، وقد ضمت قائمته لؤي السبيعي نائب الرئيس، وعضوية يزيد التويجري وتركي العواد وخالد الثبيتي وتركي الحقيل وأضواء العريفي ورهام العنيزان وعلي الشعيان روجر درابر وعمر باخشوين.