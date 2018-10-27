” ميساء مغربي ” تكشف حقيقة علاقتها العاطفية مع محمود بوشهري
كشفت الفنانة ميساء مغربي، اليوم السبت، حقيقة الأخبار المتداولة عن وجود علاقة حب تربطها بالفنان محمود بوشهري، مؤكدة أنها غير صحيحة، لأنها متزوجة منذ 3 سنوات.
وقالت ميساءعبر مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” : يقولون بتحبين محمود بوشهري..لا أنا ما أحبه أنا أموت فيه متل أخوي.. يا جماعة أحبه متل أخوي، بوشهري صديق وزميل ومن أكتر الناس اللي أحب امثل واشتغل معاهم وانبسط.
وأضافت : أحس إنه في كيميا بينا في التمثيل، وأنا متزوجة منذ 3 سنين وطالعة بالسنة الرابعة والله عيب عليكم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37027 ] نشر منذ 41 دقيقة
صاحبة أكبر شنطة حقيقية
في تاريخ البشرية😂😂😂😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33609 ] نشر منذ 14 دقيقة
طيب