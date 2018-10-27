” ميساء مغربي ” تكشف حقيقة علاقتها العاطفية مع محمود بوشهري

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة ميساء مغربي، اليوم السبت، حقيقة الأخبار المتداولة عن وجود علاقة حب تربطها بالفنان محمود بوشهري، مؤكدة أنها غير صحيحة، لأنها متزوجة منذ 3 سنوات.

وقالت ميساءعبر مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” : يقولون بتحبين محمود بوشهري..لا أنا ما أحبه أنا أموت فيه متل أخوي.. يا جماعة أحبه متل أخوي، بوشهري صديق وزميل ومن أكتر الناس اللي أحب امثل واشتغل معاهم وانبسط.

وأضافت : أحس إنه في كيميا بينا في التمثيل، وأنا متزوجة منذ 3 سنين وطالعة بالسنة الرابعة والله عيب عليكم.