كلية التقنية بتبوك تنظم غداً برنامجاً توعوياً للإقلاع عن التدخين

تبوك(صدى):

تنظم الكلية التقنية بتبوك بالتعاون مع الجمعية الخيرية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات ” كفى ” ، غداً، برنامج توعوي بعنوان ” إرادة ” ، والذي يستمر خمسة ايام بمقر الكلية بتبوك .

ويصاحب البرنامج اقامة معرض توعوي وعيادة الإقلاع عن التدخين ، كما تشارك المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك وتعليم تبوك وفرع وزارة الشؤون الاسلامية وإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة في المحاضرات التوعوية التثقيفية ، والتي ستتناول المشاكل الصحية التي يسببها التدخين والسلوك السلبي للمدخن والحث على الارتقاء بالذات والاقلاع عن التدخين بإرادة قوية .