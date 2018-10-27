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كلية التقنية بتبوك تنظم غداً برنامجاً توعوياً للإقلاع عن التدخين

كلية التقنية بتبوك تنظم غداً برنامجاً توعوياً للإقلاع عن التدخين
تبوك(صدى):

تنظم الكلية التقنية بتبوك بالتعاون مع الجمعية الخيرية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات ” كفى ” ، غداً، برنامج توعوي بعنوان ” إرادة ” ، والذي يستمر خمسة ايام بمقر الكلية بتبوك .
ويصاحب البرنامج اقامة معرض توعوي وعيادة الإقلاع عن التدخين ، كما تشارك المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك وتعليم تبوك وفرع وزارة الشؤون الاسلامية وإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة في المحاضرات التوعوية التثقيفية ، والتي ستتناول المشاكل الصحية التي يسببها التدخين والسلوك السلبي للمدخن والحث على الارتقاء بالذات والاقلاع عن التدخين بإرادة قوية .


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