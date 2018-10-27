الدفاع المدني يحدد 3 أسباب وراء حرائق الالتماس الكهربائي

عادل الحربي (صدى):

أهاب الدفاع المدني بالمواطنين؛ لتوخي الحيطة والحذر عند وضع التركيبات الكهربائية، منوهًا إلى ضرورة استخدام مواد جيدة الصنع والبعد عن المكونات الرديئة.

وحدد الدفاع المدني المسببات الرئيسية وراء الحرائق الناتجة عن الالتماس الكهربائي، من خلال ” إنفوجرافيك ” وهي:

1-التوصيلات الكهربائية الرديئة أو التي يتم عملها بشكل عشوائي وبواسطة محدودي الخبرة.

2-تحميل المقابس أحمالًا زائدة.

3-عدم تركيب قواطع أوتوماتيكية تقوم بفصل التيار عند حدوث مشكلة في الأحمال.