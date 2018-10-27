جماعة الحوثي تسمح بافتتاح مكتب إسرائيلي بصنعاء وتتنازل عن الصيحات المعادية لها

فهمي محمد(صدى):

تداولت وسائل إعلام ” عُمانية ” ، اليوم السبت، معلومات عن لقاء جمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ” نتنياهو ” ، ووفد الحوثيين برئاسة الناطق الرسمي للجماعة ” محمد عبدالسلام ” ، وذلك في مبنى رئاسة الوزراء العمانية بالعاصمة ” مسقط ” .

جاء هذا الاجتماع رغم الشعارات الكاذبة التي تدعيها الميليشيا الإرهابية في اليمن تعمل على محاربة ” الأمريكان والإسرائيلين ” والتي كان أبرزها ” الموت لإسرائيل واللعنة على اليهود ” ، تحولت للمصافحات حارة بين ممثل الميليشيا الإرهابية و ” نتنياهو ” ، وذلك بحضور وزير ” الخارجية العُماني” .

وتضمنت اللقاء دعابات ساخرة من ” نتنياهو ” للوفد الحوثي حول شعار الصرخة قائلا: ” أنتم تطلبون لنا الموت ونحن نطلب لكم الحياة ” ، مما جعل الجميع يضحكون أثناء اللقاء.

وفي سابقة غريبة تمكن السلطان ” قابوس ” من تقريب وجهات النظر بين الجماعة الإرهابية، والحكومة الإسرائيلية بحجة السلام، ولكن الأمر الذي يبدو واضحًا هو أن ” الميليشا وإسرائيل ” يعملان على تدمير المنطقة وفقًا لما يتناسب مع مصالحهم الشخصية.

وأشارت ” وسائل الإعلام ” ، إلى أن الناطق الرسمي للجماعة ” محمد عبدالسلام ” وقع اتفاقية رسمية لفتح مكتب سياسي وتجاري إسرائيلي في صنعاء، ومكتب سياسي وتجاري للحوثيين في العاصمة الإسرائيلية ” تل أبيب ” ، ابتداءًا من يناير 2019.

ولفتت ” وسائل الإعلام ” ، إلى وجود معلومات متداولة تفيد بأن زعيم المليشيات الحوثية ” عبدالملك الحوثي ” وجه قيادات المليشيا بوقف الصرخة حتى يتم تغيير الشعار المعادي لإسرائيل.