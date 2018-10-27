عضو منظمة الأيكوموس باليونسكو يزور بلدية رجال ألمع للوقوف على آخر الإستعدادات لإنضمام قرية رجال لقائمة التراث العالمي

محمد السعران(صدى):

أستقبل رئيس بلدية محافظة رجال ألمع الأستاذ ” سعيد علي حافظ ” بمقر البلدية صباح هذا اليوم السبت 18/2/1440 هـ عضو منظمة الايكوموس باليونسكو الدكتور يوكسل دينسر – Yuksel DINCER ويرافقه مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد بن عبدالله العمرة وعدد من منسوبي الهيئة، وذلك في ختام زيارة الدكتور دنصر الميدانية إلى منطقة عسير ، لمتابعة متطلبات تسجيل قرية رجال التراثية بمحافظة رجال ألمع ضمن قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو .

وقد رحّب رئيس البلدية ” سعيد بن علي حافظ ” بالجميع في بداية الزيارة ثم بعد ذلك تم مناقشة بعض المحاور الخاصة بالبلدية وما تم إنجازه بشأن تسجيل قرية رجال ألمع التراثية ضمن قائمة التراث العالمي (اليونسكو) ، إضافة إلى الإطلاع على جهود الأهالي والشركاء من الجهات الحكومية في تأهيل وترميم القرية وإعداد ملف تسجيلها لدى اليونسكو وما أنجز من أعمال مطلوبة.

من جانبه أكد ” حافظ ” بأن البلدية لم تدخر جهداً خلال الفترة الماضية حيث كثفت جهودها من أجل هذا الحدث الكبير حيث شملت الجهود كافة النواحي بداية من البنية التحتية للقرية وصولاً إلى العمل على دراسات لإنشاء مشاريع مستقبلة تلائم الموقع التراثي ، بالإضافة إلى القيام بإحياء بعض الليالي والفعاليات والبرامج من خلال تشغيل المسرح المفتوح .

وفي ختام الزيارة أبدى الدكتور دنصر سعادته بما شاهده ولامسه من استعدادات وجهود مؤكداً على أهمية نجاح تسجيل القرية ضمن المواقع الأثرية والتراثية بقائمة التراث العالمي وأنه سوف يكون هنالك فرص إستثمارية داخل المنطقة المحيطة وذلك مما سينتجه هذا الحدث .