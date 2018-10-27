بالفيديو.. 5 أمور على قائدي السيارات اتباعها عند هطول الأمطار

نايف السالم(صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن مجموعة من الإرشادات التي يجب على السائقين اتباعها عند هطول الأمطار.

وتمثلت الإرشادات في الآتي:

1- ابدأ بتشغيل مساحات الزجاج.

2- اترك مسافة أمان بينك وبين المركبات الأخرى.

3- استخدم إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية.

4- تمهل وخفف السرعة.

5- تجنب البرك وتجمعات المياه.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت استمرار هطول الأمطار الغزيرة على 11 منطقة، اليوم السبت.