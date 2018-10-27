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بالفيديو.. 5 أمور على قائدي السيارات اتباعها عند هطول الأمطار

بالفيديو.. 5 أمور على قائدي السيارات اتباعها عند هطول الأمطار
نايف السالم(صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن مجموعة من الإرشادات التي يجب على السائقين اتباعها عند هطول الأمطار.

وتمثلت الإرشادات في الآتي:
1- ابدأ بتشغيل مساحات الزجاج.
2- اترك مسافة أمان بينك وبين المركبات الأخرى.
3- استخدم إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية.
4- تمهل وخفف السرعة.
5- تجنب البرك وتجمعات المياه.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت استمرار هطول الأمطار الغزيرة على 11 منطقة، اليوم السبت.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 56986 ] نشر منذ 19 دقيقة

الله يستر علينا وعلى المسلمين ,, آمين ,,

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