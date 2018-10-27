بالفيديو.. 5 أمور على قائدي السيارات اتباعها عند هطول الأمطار
كشفت الإدارة العامة للمرور، عن مجموعة من الإرشادات التي يجب على السائقين اتباعها عند هطول الأمطار.
وتمثلت الإرشادات في الآتي:
1- ابدأ بتشغيل مساحات الزجاج.
2- اترك مسافة أمان بينك وبين المركبات الأخرى.
3- استخدم إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية.
4- تمهل وخفف السرعة.
5- تجنب البرك وتجمعات المياه.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت استمرار هطول الأمطار الغزيرة على 11 منطقة، اليوم السبت.
لسلامتكم، اتباع الإرشادات المرفقة يجنبكم مخاطر الطريق أثناء هطول الأمطار.#المرور_السعودي pic.twitter.com/9PtzVzfi40
— #المرور_السعودي (@eMoroor) October 27, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56986 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يستر علينا وعلى المسلمين ,, آمين ,,