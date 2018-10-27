” الشباب ” الأكثر جماهيريا في استفتاء آل الشيخ

نواف السالم(صدى):

نجحت جماهير الشباب في حسم الاستفتاء الذي أطلقه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بشأن النادي الأكثر جماهيرية.

و تفوق نادي الشباب على نظرائه الاتفاق والوحدة والرائد، في الاستفتاء، حيث حسمت جماهير الشباب التصويت بنسبة 24 في المئة مقابل 22 في المئة للوحدة، و20 في المئة للاتفاق و16 في المئة للرائد.

وشهد الاستفتاء الذي طرحه رئيس الهيئة العامة للرياضة، اقبالاً كثيفاً من الرياضيين وتجاوزت المشاركة الـ900 ألف صوتاً.

الجدير بالذكر أن نادي الهلال مازال يتصدر ترتيب الأندية الأكثر شعبية في السعودية بنسبة 47% وحل النصر في المركز الثاني بنسبة 22% من جولة عدد المشاركين في التصويت والذين تجاوزوا نصف المليون، وجاء الاتحاد ثالثاً بنسبة 21% ،ثم الأهلي 10%، وتجاوزت المشاركة نصف المليون مصوتاً قبل نهاية مدة التصويت بـ5 أيام