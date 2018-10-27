أربعيني يتحرش بفنانة مشهورة.. والأخيرة تفضحه!

لندن(صدى):

أقدم رجل يبلغ من العمر 46 عاماً على التحرش بالفنانة البريطانية ناتاشا هاملتون، على متن أحد القطارات أثناء سفرها إلى منزلها في لندن.

وأوضحت ” ناتاشا هاملتون ” البالغة من العمر 36 عاماً في تغريدة لها على تويتر إن رجلاً كان يقوم بإيحاءات جنسية أمامها وهي تسافر إلى منزلها في لندن، مؤكدة أنه تحرش بها في الطريق من محطتي ” جسر لندن ” و ” إلماستيد وود “.

ونشرت ” ناتاشا ” صورة لمهاجمها ، كما أخبرت متابعيها البالغ عددهم أنها كانت ترتجف من المشهد المرعب.

وتمكنت الشرطة اليوم عن اعتقال الرجل، واستجوابه بشبهة الاعتداء الجنسي، وقد أطلق سراحه فيما بعد لكنه لا يزال قيد التحقيق، بحسب ما أفادت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية.