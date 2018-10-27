بالفيديو.. ظهور وشم لجين عمران الذي أخفته منذ سنوات في عيد ميلادها

أميره خالد(صدى):

انتشرت مجموعة من الفيديوهات للإعلامية لجين عمران، في عيد ميلادها أمس في دبي، ظهر من خلالها وللمرة الأولى وشم على كتفها يحمل حرفي LO، ومعروف أنهما الحرفان اللذان تستعملهما لجين في كل منشوراتها للدلالة على اسمها، إلا أنها لم تكشف يومًا أنها قد وشمت اسمها على كتفها.

وارتدت لجين فستانًا من تصميم دار ” لابورجوازي ” ، وقد تطلب العمل عليه حوالي أسبوع وتم تسليمه قبل الحفل بساعات.

كما أنها فاجأت متابعيها من خلال حسابها على ” سناب شات ” ، إنها عانت من تراكم الدهون في منطقة ظهرها، ولم تتمكن من التخلص منها من خلال ممارسة التمارين الرياضية، لذلك تنوي إجراء عملية تجميل جراحية لظهرها.