بالفيديو.. سائق سعودي يدهش برنامج أمريكي لتحكمه بالقيادة أثناء السيول

علي القحطاني (صدى):

تداولت رواد التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو وثق تمكن واحترافية سائق ” سعودي ” وذلك خلال تغلبه على مياه السيول ووصوله للنقطة التي من المفترض أن يخرج من خلالها من ماء السيول الجارية بأحد الوديان في الوقت المناسب.

وأوضح ” مقطع الفيديو ” المتداول، إنبهار مقدمي أحد البرامج الأمريكية والذين تفاجئوا من كيفية تحكمه بالقيادة لتجاوز مياه السيل.