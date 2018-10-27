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بالفيديو.. سائق سعودي يدهش برنامج أمريكي لتحكمه بالقيادة أثناء السيول

بالفيديو.. سائق سعودي يدهش برنامج أمريكي لتحكمه بالقيادة أثناء السيول
علي القحطاني (صدى):

تداولت رواد التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو وثق تمكن واحترافية سائق ” سعودي ” وذلك خلال تغلبه على مياه السيول ووصوله للنقطة التي من المفترض أن يخرج من خلالها من ماء السيول الجارية بأحد الوديان في الوقت المناسب.

وأوضح ” مقطع الفيديو ” المتداول، إنبهار مقدمي أحد البرامج الأمريكية والذين تفاجئوا من كيفية تحكمه بالقيادة لتجاوز مياه السيل.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا اللي حنا فالحين فيه (( درباويّــه ))…..

[ عدد التعليقات: 314 ] نشر منذ 51 دقيقة

هذه مواهب لم يتم استغلالها بدال مايستغلوا النساء بكرة القدم ويلعبوا في الألمبياد

[ عدد التعليقات: 56986 ] نشر منذ 44 دقيقة

المخاطره عواقبها وخيمه ,,

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