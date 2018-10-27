بالفيديو.. سائق سعودي يدهش برنامج أمريكي لتحكمه بالقيادة أثناء السيول
تداولت رواد التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو وثق تمكن واحترافية سائق ” سعودي ” وذلك خلال تغلبه على مياه السيول ووصوله للنقطة التي من المفترض أن يخرج من خلالها من ماء السيول الجارية بأحد الوديان في الوقت المناسب.
وأوضح ” مقطع الفيديو ” المتداول، إنبهار مقدمي أحد البرامج الأمريكية والذين تفاجئوا من كيفية تحكمه بالقيادة لتجاوز مياه السيل.
A.awad[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا اللي حنا فالحين فيه (( درباويّــه ))…..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33601 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله لايبلانا
الشيخ جويعد[ عدد التعليقات: 314 ] نشر منذ 51 دقيقة
هذه مواهب لم يتم استغلالها بدال مايستغلوا النساء بكرة القدم ويلعبوا في الألمبياد
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56986 ] نشر منذ 44 دقيقة
المخاطره عواقبها وخيمه ,,