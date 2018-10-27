إيقاف منظمي حفل مخالف وغير مرخص بالرياض

حمود العنزي (صدى):

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على منظمي حفل مخالف تمت إقامته مقابل مبالغ مالية دون الحصول على ترخيص رسمي ، وإرتكاب بعض المشاركين فيه مخالفات نظامية.

وأوضحت الشرطة أن الحفل أدى إلى إثارة مخاوف السكان بسبب استخدام أقنعة وأزياء غريبة ومفرقعات، حيث ورد للأجهزة الأمنية بلاغات وشكاوى من سكان حي الثمامة بمدينة الرياض تشير إلى ارتفاع الضجيج في ساعات متأخرة.

وقامت الشرطة بتنفيذ الإجراءات النظامية بحق المشاركين في التجمع وإيقاف منظمي الحفل المخالف وإحالة القضية إلى الجهات المختصة.