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إيقاف منظمي حفل مخالف وغير مرخص بالرياض

إيقاف منظمي حفل مخالف وغير مرخص بالرياض
حمود العنزي (صدى):

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على منظمي حفل مخالف تمت إقامته مقابل مبالغ مالية دون الحصول على ترخيص رسمي ، وإرتكاب بعض المشاركين فيه مخالفات نظامية.

وأوضحت الشرطة أن الحفل أدى إلى إثارة مخاوف السكان بسبب استخدام أقنعة وأزياء غريبة ومفرقعات، حيث ورد للأجهزة الأمنية بلاغات وشكاوى من سكان حي الثمامة بمدينة الرياض تشير إلى ارتفاع الضجيج في ساعات متأخرة.

وقامت الشرطة بتنفيذ الإجراءات النظامية بحق المشاركين في التجمع وإيقاف منظمي الحفل المخالف وإحالة القضية إلى الجهات المختصة.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 423 ] نشر منذ 4 ساعات

مجمع سرابيت ,,

[ عدد التعليقات: 57001 ] نشر منذ 4 ساعات

مزبن الجاني باانتظارهم ..

,, على مزبن الجاني طوالي ,,

[ عدد التعليقات: 496 ] نشر منذ 54 دقيقة

يقولك حفل مخالف وبدون تصريح يعني لو اطلب تصريح حفل مجون وعربده تعطوني اهم شي اخذ تصريح بقعااااااا

[ عدد التعليقات: 2342 ] نشر منذ 36 دقيقة

اللهم لطفك،
وسترك،
وعفوك ،
وعافيتك..

[ عدد التعليقات: 2342 ] نشر منذ 33 دقيقة

اللهم لطفك،
وسترك،
وعفوك ،
وعافيتك..

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