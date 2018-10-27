إيقاف منظمي حفل مخالف وغير مرخص بالرياض
تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على منظمي حفل مخالف تمت إقامته مقابل مبالغ مالية دون الحصول على ترخيص رسمي ، وإرتكاب بعض المشاركين فيه مخالفات نظامية.
وأوضحت الشرطة أن الحفل أدى إلى إثارة مخاوف السكان بسبب استخدام أقنعة وأزياء غريبة ومفرقعات، حيث ورد للأجهزة الأمنية بلاغات وشكاوى من سكان حي الثمامة بمدينة الرياض تشير إلى ارتفاع الضجيج في ساعات متأخرة.
وقامت الشرطة بتنفيذ الإجراءات النظامية بحق المشاركين في التجمع وإيقاف منظمي الحفل المخالف وإحالة القضية إلى الجهات المختصة.
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 423 ] نشر منذ 4 ساعات
مجمع سرابيت ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57001 ] نشر منذ 4 ساعات
مزبن الجاني باانتظارهم ..
,, على مزبن الجاني طوالي ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10997 ] نشر منذ 3 ساعات
الله لايبلانا😷
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37034 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاتتحمسون كثير
بيطلعون منها🤗
Www[ عدد التعليقات: 496 ] نشر منذ 54 دقيقة
يقولك حفل مخالف وبدون تصريح يعني لو اطلب تصريح حفل مجون وعربده تعطوني اهم شي اخذ تصريح بقعااااااا
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2342 ] نشر منذ 36 دقيقة
اللهم لطفك،
وسترك،
وعفوك ،
وعافيتك..
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2342 ] نشر منذ 33 دقيقة
اللهم لطفك،
وسترك،
وعفوك ،
وعافيتك..