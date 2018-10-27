بالصور.. فتاة تخدع العالم بحفلة شواء على نيران صواريخ فضاء

القاهرة(صدى):

زعمت فتاة مصرية أنها تواصلت مع وكالة ” ناسا ” للفضاء حول شواء اللحوم والدواجن على نيران صواريخ الفضاء قبل انطلاقها ما سيؤدي ـ حسب قولها – إلى فوائد جمة منها الحفاظ على البيئة.

ونقلت قناة العربية عن حساب الفتاة على إنستجرام أن مسؤولي ناسا ردوا عليها، ورحبوا بالفكرة، وقدموا لها عرضًا بالسفر لمناقشتها وبدء تنفيذها، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل كانت المفاجأة أن شركات كبيرة تواصلت مع الفتاة للحصول على فكرتها وتنفيذها.

لتفاجأ الفتاة الجميع في النهاية وتؤكد لهم أن الأمر كله مجرد دعابة ومزحة، وأن الرسائل التي نشرتها على حسابها كان مجرد ” فوتوشوب ” ، مؤكدة أن مسؤولي ناسا لم يتواصلوا معها، وأن رسائلهم لها مفبركة.

وتابعت أنها كانت تجري تجربة لاختبار قوة وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف أنها تستطيع خلق أشخاص مشهورين من أشياء تافهة، وكيف يمكن اكتساب شهرة من لا شيء.