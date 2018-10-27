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حظر النشر في قضية سيول ” البحر الميت “

حظر النشر في قضية سيول ” البحر الميت “
عمان(صدى):

تداولت وسائل إعلام أردنية، اليوم السبت، أنباء عن إعلان النيابة العامة، بإصادرها قرار بحظر النشر في قضية سيول ” البحر الميت ” .

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن ” عمر الرزاز ” رئيس الوزراء الأردني، أعلن تشكيل لجنة، للوقوف على حيثيات حادثة البحر الميت، في وقت سابق.

وأكدت ” وسائل الإعلام ” الأردنية، أن عدد قتلى السيول في غرب الأردن ارتفع إلى 19 شخص أغلبهم من الطلاب.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 57001 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يرحم الميتين ويحسن عزاء اهاليهم ، ويشفي الجرحى ,, آمين ,,

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