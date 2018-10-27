حظر النشر في قضية سيول ” البحر الميت “

عمان(صدى):

تداولت وسائل إعلام أردنية، اليوم السبت، أنباء عن إعلان النيابة العامة، بإصادرها قرار بحظر النشر في قضية سيول ” البحر الميت ” .

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن ” عمر الرزاز ” رئيس الوزراء الأردني، أعلن تشكيل لجنة، للوقوف على حيثيات حادثة البحر الميت، في وقت سابق.

وأكدت ” وسائل الإعلام ” الأردنية، أن عدد قتلى السيول في غرب الأردن ارتفع إلى 19 شخص أغلبهم من الطلاب.