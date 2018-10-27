بالصور..شاب يعبث بكرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة بجازان والصحة تتوعد ملاحقته

تركي السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، شاب وهو يعبث بالكراسي المتحركة التي خصصتها وزارة الصحة للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى العارضة العام.

وأكدت صحة جازان، اليوم السبت على أنها ستتخذ الإجراءات النظامية ضد الشاب، حيث طالب الكثير من المواطنين الجهات المعنية بمحاسبة الشاب المستهتر.