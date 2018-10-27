أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي يثمن رعاية خادم الحرمين الشريفين لأعمال المؤتمر

المدينة المنورة(صدى):

ثمن أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور عبدالسلام بن داود العبادي الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي يقام في المدينة المنورة ، معربا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ودعمه المتواصل للمجمع وأعماله .

وعد الدكتور العبادي أن الدورة الحالية للمؤتمر التي يفتتحها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وتقام بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، من الصروح العلمية والمؤسسات الأكاديمية المرموقة والمتميزة على صعيد المؤسسات التعليمية في العالم من خلال إسهامها في نشر العلم والمعرفة في كافة أقطار العالم ، مبينا أن أعمال المؤتمر يشتمل على أكثر من 50 بحثا وورقة عمل و16 جلسة علمية على مدى خمسة أيام يقدمها ويشارك فيها نخبة من أصحاب المعالي والفضيلة العلماء والفقهاء والأكاديميين والباحثين ، كما يشهد عددا من الاجتماعات المتعلقة بأمور إجرائية وبحث توصيات الندوات العلمية .

وأوضح أن أعمال المؤتمر ينطلق غدا الأحد بعد عقد جلسة لاجتماع هيئة مكتب المجمع لاعتماد بعض الإجراءات ، فيما تنطلق الجلسات العلمية بعد غد الاثنين ببحث موضوع ” زواج الصغيرات بين حق الولي ومصلحة الفتاة ومدى سلطة ولي الأمر في منعه أو تقييده من المنظور الشرعي ” مشتملا على 10 بحوث علمية يعرضها الدكتور أحمد عبد العليم عبد اللطيف ومقرر الجلسة الدكتور عبد الله ميجا ، كما ستبحث الجلسة العلمية الثانية بعد ظهر الاثنين توصيات الندوة العلمية ” أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة ” التي عقدها المجمع بجدة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة من 31 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2017م ويعرضها الدكتور العياشي فداد ومقرر الجلسة الدكتور أحمد بن حميد ، عقب ذلك تقام الجلسة العلمية الثالثة التي تبحث موضوع المفطرات في مجال التداوي استكمالاً لما سبق وتشتمل على أربع بحوث يعرضها الدكتور عجيل جاسم النشمي ومقرر الجلسة الدكتور حسان شمسي باشا ويختتم اليوم الثاني بالجلسة العلمية الرابعة ببحث موضوع ختان الإناث في المنظور الإسلامي تشتمل على 6 بحوث يعرضها الدكتور عبدالقاهر قمر ومقرر الجلسة الدكتور محمد علي البار .

وأضاف الدكتور العبادي أن اليوم الثالث من أيام المؤتمر ينطلق بالجلسة العلمية الخامسة وتبحث موضوع الإجراءات الفكرية والعملية لمواجهة التطرف وما يسمى بالإرهاب في هذه الأيام في شتى الميادين والمجالات ويشتمل على 9 بحوث يعرضها الدكتور محمد بن يحي النجيمي ومقرر الجلسة الدكتور هاني الطعيمات ، تعقبها الجلسة العلمية السادسة وتبحث موضوع المزايا التي يمنحها المصرف لعملاء الحساب الجاري من المنظور الشرعي وتشتمل على 12 بحثًا يعرضها الدكتور العياشي فداد ومقرر الجلسة الدكتور محمد الجمال ، وتتلوها الجلسة العلمية السابعة وتعرض فيها التوصيات الصادرة عن المؤتمر العلمي الدولي ” مسئولية الطبيب عن الأخطاء الطبية غير العمدية من منظور إسلامي ” الذي عقدته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت خلال الفترة من 5-7 جمادى الآخرة 1436هـ بمشاركة معالي رئيس المجمع ومعالي أمين المجمع وعدد من أعضاء المجمع وخبرائه يعرضها الدكتور أحمد رجائي الجندي ومقرر الجلسة الدكتور عبدالستار أبو غدة ، فيما ستقام في مساء اليوم نفسه الجلسة العلمية الثامنة وتعرض توصيات الندوة العلمية ” التحوط في المعاملات المالية الضوابط والأحكام ” التي عقدها المجمع بإمارة دبي خلال الفترة من : 26-27 إبريل 2016م بالتعاون مع دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري من خلال منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي في دورته الثانية يعرضها الدكتور محمد عبدالحليم عمر ومقرر الجلسة الدكتور منذر قحف .

وتقام بعدها الجلسة العلمية التاسعة وتعرض الصياغة النهائية للندوة العلمية ” الحلال ” للإجابة على استفسارات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سميك) التي عقدها المجمع بمدينة جدة في الفترة من: 22– 23 ربيع الثاني 1436هـ يعرضها الدكتور أحمد رجائي الجندي ومقرر الجلسة الدكتور حامد محمد أبو طالب ، وتختتم جلسات اليوم الثالث بالجلسة العلمية العاشرة عن الصياغة النهائية لتوصيات الندوة العلمية ” الغلبة والتبعية في المعاملات المالية : حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما ” التي نظمها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة في الفترة من 25 – 26 صفر 1436هـ ويعرضها الدكتور العياشي فداد ومقرر الجلسة الدكتور محمد عبدالغفار الشريف .

وأوضح أمين مجمع الفقه الإسلامي أن اليوم الرابع من المؤتمر ينطلق بالجلسة العلمية الحادية عشرة وتبحث موضوع ” أثر عقد الزوجية على ملكية الزوجين ” وفيه 10 بحوث يعرضها أحمد بن عبدالعزيز الحداد والدكتور عبدالله مبروك النجار ومقرر الجلسة الدكتور كمال البوزيدي ، عقب ذلك تقام الجلسة العلمية الثانية عشرة التي تتضمن عرضا لاقتراحات اللجنة التي شكلتها أمانة المجمع لبحث بعض قضايا الصكوك ويعرضها الدكتور محمد علي القري ومقرر الجلسة عبدالستار الخويلدي ، وتختتم فعاليات اليوم الرابع بالجلسة العلمية الثالثة عشرة حيث سيتم خلالها عرض وثيقة المدينة المنورة ومقرر الجلسة الدكتور أحمد عبدالعليم ، فيما سيشهد اليوم الخامس من المؤتمر عقد الجلسات العلمية الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة وهي خاصة بأعضاء المجمع وتتضمن بحث القرارات والتوصيات اللازمة قبل أن يختتم المؤتمر فعالياته بحفل يشتمل على كلمات لمعالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم المرزوقي ومعالي رئيس المجمع الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وإعلان وثيقة المدينة المنورة يتلوها الدكتور أحمد عبدالعليم عبداللطيف ثم إعلان البيان الختامي لأعمال مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي .