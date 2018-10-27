بلدية بارق توضح حقيقة وفاة ” ثور ” بعد ملامسته عمود إنارة

عادل الحربي(صدى):

نفت بلدية بارق ماتداولته إحدى الصحف بشأن وفاة ثور بعد ملامسته عمود إنارة بمركز تلوث المنظر التابع للمحافظة.

وأوضحت بلدية بارق خلال بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” إشارة إلى ماتم تناقله في الصحيفة الإلكترونية اليوم السبت بعنوان صعق كهربائي يقتل ثورا إثر ملامسته عمود إنارة بمركز تلوث المنظر التابع لمحافظة بارق ” .

وأضافت: ” وعليه فإن البلدية توضح بأن الفرق الميدانية يوم الثلاثاء الموافق 7-2-1440خلال جولتهم التفقدية أثناء هطول الأمطار عثرت على بقرة ميتة ملقاه على الجزيرة الوسطية في شارع مركز تلوث المنظر ولا يعرف سبب وفاتها ،فيما قامت الفرقة بالتأكد من أعمدة الكهرباء في حينها ولم يتم رصد أي خلل فيها ولم يعرف سبب الوفاة ” .

وأكدت: ” والبلدية اذ توضح ذلك لتؤكد للجميع الحرص التام على متابعة كافة أعمال الصيانة بشكل دوري ” .