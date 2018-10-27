الانضباط: تغريم نادي القادسية و ” آل سويلم ” 20 ألف ريال وإيقافه مباراتين

ماجد محمد(صدى):

نشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، مجموعة تغريدات عبر موقع التدوين القصير ” تويتر ” ، تضمنت إنفوجراف لقرارات لجنة الانضباط والأخلاق والتي نصت على إلزام رئيس نادي النصر ” سعود آل سويلم ” بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال مع فرض عقوبة إضافية، بالإيقاف مباراتين لإساءته عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم مخالفة منه للمادة 50 من اللائحة.

وأضاف ” الاتحاد ” ، كما أصدرت الانضباط قرار بإلزام نادي ” القادسية ” بدفع غرامة قدرها 20 ألف ريال، لقيام عدد من لاعبيه وإطاراته الفنية بمضايقة الحكم عقب الصافرة النهائية للمباراة، التي أقيمت بين فريقه وفريق نادي الشباب دوريًا.