وفاة عامل بنادي الأخدود غرقاً في المسبح

عادل الحربي(صدى):

لقى عامل في نادي الأخدود حتفه غرقا في مسبح النادي، حيث تلفظ أنفاسه الأخيرة قبل دقائق من قدوم فرق الإنقاذ.

هذا وقد خيمت حالة من الحزن بين العاملين والأعضاء في النادي إثر وفاة العامل في المسبح.

وقدم أصدقائه التعازي والمواساة لأسرته في فقيدهم، كما قاموا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وانهالت التعازي على أسرته من قبل رواد التواصل الاجتماعي في المملكة بعد تداول خبر وفاة العامل على نطاق واسع، كما رجح مقربون من المتوفى أنه لم يكن يجيد السباحة.