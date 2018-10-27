بالفيديو.. نانسي عجرم تتعرض لموقف غير متوقع من أحد معجبيها في حفلها بلندن

أماني الغامدي(صدى):

تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لموقف غير متوقع خلال أحيائها حفلاً في أحد مسارح لندن.

وأظهر الفيديو نانسي وهي تغني على المسرح، واستدعت أحد المعجبين بإشارة من يدها بعد لاحظت أنه يحاول الوصول إليها.

وفجأة توقفت عن الغناء وسمحت له بالتقاط الصور إلى جانبها تحت رقابة مشددة من رجل أمن، وبعد ذلك أبعد المعجب الرجل ثم تمكن من تقبيل نانسي بسرعة، ثم رفع إشارة النصر وأطلق صرخات.