” العصيمي ” يصدر تنبيها هاما للمعلمين والمعلمات الجدد

علي القحطاني(صدى):

أصدر المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، اليوم السبت، تنبيهًا هامًا للمعلمين والمعلمات الجديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” .

وأوضح ” العصيمي ” قائلًا: ” تعمل إدارات شؤون المعلمين بإدارات التعليم في المناطق والمحافظات على الانتهاء من توزيع المعلمين والمعلمات الجدد على المدارس هذا اليوم السبت الموافق 1440/2/18هـ وفق المفاضلة والاستحقاق. ”

وأضاف: ” علمًا أن المباشرة في المدارس ستكون اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد 1440/2/19هـ. إن شاء الله ” ، متابعًا: ” نأمل متابعة حسابات إدارات التعليم الموجهين لها والاطلاع على ما يتم إعلانه. سائلين الله لهم التوفيق والإعانة في بداية عملهم التربوي. ”

ومن جانبه، قال مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لتعليم نجران، عبد الله الشهري: ” سيتم توجيه المتعينين والمتعينات الجدد حسب الاحتياج والمفاضلة إلى القطاعات ” نجران – خباش – حبونا – بدرالجنوب – يدمة – شرورة – تماني ” عن طريق إدارة تعليم نجران بعدها سيتم ترحيل بيانات الموجهين لقطاعي شرورة وتماني إلى إدارة تعليم شرورة عن طريق الإدارة العامة لشؤون المعلمين. “