احذر.. المضادات الحيوية خطر على صحة الأطفال

متابعات : اميرةخالد(صدى):

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين ، في بيان إعلامي ، من مخاطر المضادات الحيوية وآثارها الجانبية ، مٌشيره إلى خطورة تساهل بعض أطباء الأطفال في التوصية بالمضادات الحيوية أثناء علاجهم للأطفال .

وقالت الرابطة في بيانها الإعلامي ، إن المضادات الحيوية خطر على الأطفال الصغار بصفة خاصة.

وأوضحت أن هذه الآثار الجانبية تتمثل في استجابات تحسسية بسيطة كالطفح الجلدي والحكة مرورا بالصدمة التحسسية وصولا إلى وذمة وعائية (تورم الجلد واحتباس الماء).

وأوصت الرابطة بوصف المضادات الحيوية للأطفال عند الضرورة فقط، مع الالتزام بالجرعة المحددة ومدة تناولها على وجه الدقة.