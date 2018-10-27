بعد 45 عاما.. قتيلة تكشف الجاني الحقيقي بمقتلها

واشنطن(صدى):

بدأت القصة الرومانسية بين المحامي الأمريكي دوني رود، وعروسه نورين عندما التقيا بينما كانا يعملان في مركز لتصنيع كعك الشوفان في قرية بارينجتون في ولاية إلينوي، كان رود يعمل بالقسم القانوني، وتم فصله من عمله ذات مرة، لكنه عاد إليه بعد فترة.

وكان رود يبلغ من العمر 31 عامًا بينما كان عمر نورين 19 عامًا، حيث كان بينهما 12 عامًا حين تزوجا، وكانت نورين الزوجة الثانية، كان رود طموحاً ومحبًا للمال، بينما قرب منتصف ليلة 14 سبتمبر 1973 كانا على أحد الطرق الريفية بولاية إيلينوي، فجأة فقد رود السيطرة على السيارة التي انحرفت عن الطريق.

انفتح الباب بجوار العروس نورين واندفع جسدها خارج السيارة، لتصطدم بصخرة على جانب الطريق. حينما وصلت الشرطة كان رأس العروس يرقد على حجر زوجها الذي كان يبكي، وكتبت الشرطة أن نورين ماتت جراء كسور في العمود الفقري وانقطاع في الحبل الشوكي، ولم يتم تشريح جثة نورين قبل دفنها.

وعلى جانب آخر، عثر على إحدى زبائن المحامي رود ميتة، في عام 1991 بعد أن كانت قد وكلت رود للدفاع عن حقوقها في نزاع تجاري، وانتهت القضية بتسوية حصلت فيها لوريتا على 450 ألف دولار، لكن المبلغ اختفى ولم تتسلم منه لوريتا شيئًا هددت لوريتا بتقديم شكوى رسمية ضد المحامي رود، وبعد وقت قصير عثر عليها زوجها مقتولة في مطبخ منزلهما.

وأشار أحد ضباط الشرطة عام 2013 إلى أن عامل مشترك بين مقتل نورين ولوريتا، كان العامل المشترك هو المحامي دوني رود؛ حيث قررت الشرطة فتح قبر نورين واستخراج جثتها وإعادة فحصها، وبالفعل جاءت النتائج صادمة؛ فهي ماتت نتيجة ضربها بقوة على رأسها، لقد تم قتلها.

وتأكدت هيئة المحلفين، أن المحامي دوني رود مذنباً بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، بعد 45 سنة من وفاة نورين، ولا يزال مشتبهاً به في وفاة لوريتا تاباك، لكن لم توجه إليه أي تهمة، وفي سبتمبر من هذا العام، حكم عليه بالسجن لمدة تتراوح من 75 إلى 150 سنة.