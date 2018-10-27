وظائف نسائية شاغرة في شركة نجم

فاطمة المالكي(صدى):

تعلن شركة نجم لخدمات التأمين وخدمات المساندة المرورية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديات، على مسمى “تنفيذي خدمة عملاء”، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأشارت شركة نجم، إلى أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة، مع وجود خبرات سابقة، موضحة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يناير 2019م.

ولفتت شركة نجم، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط الآتي:http://careers.najm.sa