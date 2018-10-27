السومة وخواردو خارج حسابات الأهلي أمام وفاق سطيف

نواف السالم(صدى):

حطّت بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بالأراضي الجزائرية؛ استعدادًا لخوض مباراة الذهاب أمام وفاق سطيف، غدًا الأحد، في دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

ومن جانبه، كشف المدير الفني للنادي الأهلي بابلو جويدي، عن الخماسي الأجنبي الذي سيشارك مع الفريق في بطولة كأس زايد، ولم يكن من بينهم هداف الفريق عمر السومة وصانع ألعاب الفريق خورّادو.

وأشار ” جويدي ” إلى أن اللاعبين المشاركين، هم: محمد عبدالشافي, عبدالله السعيد, دجانيني تافاريس, جوزيف دي سوزا, باولو دياز.