جينيسيس G80 2019 تحصل على مميزات رياضية وتقنية جديدة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

أعلنت جينيسيس رسمياً عن G80 موديل 2019 بتغييرات بسيطة تتضمنها حزمة سبورت وتحديثات تقنية.

حيث حصلت الخارجية بحزمة سبورت على زخرفات نحاسية، مصد أمامي وخلفي وعتبات أكثر عدوانية، كروم أسود بالشبك والنوافذ وكذلك عادم مزدوج، بالإضافة إلى جنوط عجلات 19 إنش بإطارات لكل المواسم.

الداخلية اكتسبت دواسات رياضية، مقود رياضي، شاشة لمسية 8 إنش محدّثة للمعلومات والترفيه تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، في حين أن الشاشة الأكبر 9.2 إنش متاحة كخيار إضافي.

تستمر جينيسيس G80 2019 في تقديم 3 خيارات محركات: 3.8 لتر 6 سلندر قياسي، تيربو مزدوج 3.3 لتر 6 سلندر وسوبر 5 لتر 8 سلندر، وبالنسبة إلى حزمة سبورت 3.8 لتر فهي متاحة بدفع خلفي أو رباعي، وكل الموديلات تتوفر حصرياً بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات.

على ناحية السلامة، يأتي الموديل قياسياً بمكابح أوتوماتيكية مع الكشف عن المشاة، الكشف عن البقعة العمياء، تنبيه مرور المشاة، مساعد البقاء بالمسار، تنبيه مغادرة المسار، مثبت سرعة ذكي مع تشغيل/إيقاف وأكثر.

هذا وفي الولايات المتحدة، ستبدأ جينيسيس G80 2019 من 42,050$، وبالنسبة لأسعار دول الخليج فإنه يفترض ألا تختلف عمّا هي عليه حالياً في موديل 2018.