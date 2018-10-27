التفاصيل الكاملة بشأن تحرير يد طفل علقت بماسورة فلتر يكشفها مدني مكة

نايف السالم(صدى):

كشف مدني مكة التفاصيل الكاملة بشأن تحرير يد طفل علقت بماسورة فلتر في مسبح بجدة، قائلا إنه تم تحرير يد طفل أردني في الخامسة من عمره بعد أن علقت داخل فوهة ماسورة خاصة بفلتر مسبح بإحد المنتزهات وسط محافظة جدة اثناء مزاولته للسباحة.

وأوضح أن الطفل يجيد السباحة وأخذه الفضول في اكتشاف مايحيط بداخل المسبح فوجد ضالته في فوهة ماسورة الفلتر .

ولفت إلى أنه لسوء حظ الطفل كانت مضخات المسبح تعمل مما ادى الى شفط اليد من الكف اليد الى داخل الماسورة وبدأ لحظتها في طلب النجدة لمساعدته في الخروج من المازق الذي وقع فيه، موضحا أن تدخل الأسرة ومن كان في محيط المسبح في نجدة الطفل وجدت صعوبة بالغة رغم إغلاقهم لمواتير الشفط إلا أنه تعذر على الجميع تحريرها من قبضة الماسورة.

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