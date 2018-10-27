الصحف الرومانية تعلق على أزمة مدرب الشباب الصحية بسبب هدف

ماجد محمد(صدى):

علقت الصحف الرومانية المختلفة على واقعة إصابة مدرب الشباب ماريوس سوموديكا، بأزمة صحية في مباراة فريقه أمس أمام القادسية، والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين لهدف.

وجاء ذلك أثناء مشاهدته لـ ” var” قبل أن يثبت مدى صحة الهدف الذي فاز به الشباب؛ حيث قالت الصحف الرومانية: ” إن سوموديكا أظهر انفعالاً شديداً، وهو ما أثّر عليه، حيث ظهر جالساً على الأرض، وبجواره الجهاز الطبي؛ لإنقاذه من الأزمة التي مرّت به. ”

وفاز الشباب بهدف قاتل في الوقت المحتسب بدلًا من ضائع، حيث قال ” سوموديكا ” إن انفعاله جاء بسبب إخلاصه في عمله، بالإضافة للنقص الذي كان يواجهه، لكن مع ذلك كانت النتيجة إيجابية.