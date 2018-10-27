الصحف الرومانية تعلق على أزمة مدرب الشباب الصحية بسبب هدف
علقت الصحف الرومانية المختلفة على واقعة إصابة مدرب الشباب ماريوس سوموديكا، بأزمة صحية في مباراة فريقه أمس أمام القادسية، والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين لهدف.
وجاء ذلك أثناء مشاهدته لـ ” var” قبل أن يثبت مدى صحة الهدف الذي فاز به الشباب؛ حيث قالت الصحف الرومانية: ” إن سوموديكا أظهر انفعالاً شديداً، وهو ما أثّر عليه، حيث ظهر جالساً على الأرض، وبجواره الجهاز الطبي؛ لإنقاذه من الأزمة التي مرّت به. ”
وفاز الشباب بهدف قاتل في الوقت المحتسب بدلًا من ضائع، حيث قال ” سوموديكا ” إن انفعاله جاء بسبب إخلاصه في عمله، بالإضافة للنقص الذي كان يواجهه، لكن مع ذلك كانت النتيجة إيجابية.
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