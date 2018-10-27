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بالفيديو : الدفاع المدني ينقذ شاب غرقت سيارته جراء سيول وادي ضرا

بالفيديو : الدفاع المدني ينقذ شاب غرقت سيارته جراء سيول وادي ضرا
نايف السالم(صدى):

تمكن فريق الدفاع المدني من إنقاذ شاب جرفت سيول وادي ضرا سيارته خلال تواجده بمركز الصور التابع لمحافظة ميسان .
وكان الشاب على مشارف الموت بعد أن حاول قطع الطريق، ليفاجأ بسيل كبير بوادي ضرا بمركز الصور بني الحارث وتعلقت سيارته وفقاً لأحد شهود العيان .
كما تمكن ” الدفاع المدني ” من فكّ احتجاز العديد من المواطنين الذين علقوا؛ جراء السيول والأمطار . .
جدير بالذكر أن مركز الصورشهد أمس أمطاراً غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب .

 

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 37008 ] نشر منذ 2 ساعتين

يرمي بنفسه وسط السيل
مسوي محترف
ولاتوهق رجع يبكي زي البنت ويشغل خلق الله
والدفاع المدني عاجبهم الوضع
هذا موسمهم يشتغلون
المفروض الناس هذي الي يخاطرون بنفوسهم
يغرمون.

[ عدد التعليقات: 56966 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمد لله على السلامه ,,

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