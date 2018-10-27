بالفيديو : الدفاع المدني ينقذ شاب غرقت سيارته جراء سيول وادي ضرا
تمكن فريق الدفاع المدني من إنقاذ شاب جرفت سيول وادي ضرا سيارته خلال تواجده بمركز الصور التابع لمحافظة ميسان .
وكان الشاب على مشارف الموت بعد أن حاول قطع الطريق، ليفاجأ بسيل كبير بوادي ضرا بمركز الصور بني الحارث وتعلقت سيارته وفقاً لأحد شهود العيان .
كما تمكن ” الدفاع المدني ” من فكّ احتجاز العديد من المواطنين الذين علقوا؛ جراء السيول والأمطار . .
جدير بالذكر أن مركز الصورشهد أمس أمطاراً غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37008 ] نشر منذ 2 ساعتين
يرمي بنفسه وسط السيل
مسوي محترف
ولاتوهق رجع يبكي زي البنت ويشغل خلق الله
والدفاع المدني عاجبهم الوضع
هذا موسمهم يشتغلون
المفروض الناس هذي الي يخاطرون بنفوسهم
يغرمون.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56966 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله على السلامه ,,