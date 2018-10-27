بالفيديو : الدفاع المدني ينقذ شاب غرقت سيارته جراء سيول وادي ضرا

نايف السالم(صدى):

تمكن فريق الدفاع المدني من إنقاذ شاب جرفت سيول وادي ضرا سيارته خلال تواجده بمركز الصور التابع لمحافظة ميسان .

وكان الشاب على مشارف الموت بعد أن حاول قطع الطريق، ليفاجأ بسيل كبير بوادي ضرا بمركز الصور بني الحارث وتعلقت سيارته وفقاً لأحد شهود العيان .

كما تمكن ” الدفاع المدني ” من فكّ احتجاز العديد من المواطنين الذين علقوا؛ جراء السيول والأمطار . .

جدير بالذكر أن مركز الصورشهد أمس أمطاراً غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب .